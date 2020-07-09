الأردن: لا إصابات بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي
عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي في المملكة، ليستقر إجمالي الإصابات عند 1169 حالة.
وذكرت الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه تم تسجيل 5 حالات تعافي، مشيرة إلى أن خطر الوباء ما زال موجودًا، رغم عدم تسجيل إصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية.
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