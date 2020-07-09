أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الأردن: لا إصابات بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي

06:21 م الخميس 09 يوليه 2020
الأردن: لا إصابات بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي

الأردن

عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي في المملكة، ليستقر إجمالي الإصابات عند 1169 حالة.
وذكرت الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه تم تسجيل 5 حالات تعافي، مشيرة إلى أن خطر الوباء ما زال موجودًا، رغم عدم تسجيل إصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية.

هذا المحتوى من

Asha
الأردن وزارة الصحة الأردنية عمان فيروس كورونا

الخبر التالى:

تونس: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بسبب كورونا.. قرار جديد بشأن الأجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص