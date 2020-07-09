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كوريا الجنوبية.. العثور على جثة رئيس بلدية سيول بعد اختفائه في ظروف غامضة

06:12 م الخميس 09 يوليه 2020
كوريا الجنوبية.. العثور على جثة رئيس بلدية سيول بعد اختفائه في ظروف غامضة

الشرطة الكورية الجنوبية

وكالات:

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن العثور على جثة رئيس بلدية العاصمة سيئول بارك وون-سون، بعد اختفائه في ظروف غامضة.

أكدت الشرطة، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، أن جثة رئيس بلدية العاصمة عثر عليها في شمال المدينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت ابنة المسؤول الشرطة عن اختفاء والدها، بعد أن غادر منزل العائلة إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن هاتفه كان مغلقا، تاركا رسالة تشبه الوصية.

وأطلقت الشرطة عملية بحث عن رئيس البلدية في منطقة سونغ بوك شمال شرق المدينة، حيث التقط هاتفه إشارة للمرة الأخيرة.

وكان بارك الذي يترأس بلدية سيئول منذ عام 2011 يعد مرشحا محتملا عن الحزب الليبرالي في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2022.

الشرطة الكورية الجنوبية العثور على جثة سيول

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