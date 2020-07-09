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السودان: تسجيل ٧٤ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و٥ وفيات

05:45 م الخميس 09 يوليه 2020
السودان: تسجيل ٧٤ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و٥ وفيات

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٧٤ حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و٥ وفيات، فيما تم شفاء ١٢٦ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٥ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد ١٩٢ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٠١٨٥ حالة، بينها ٦٤١ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٢٠٠ شخص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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السودان: تسجيل ٧٤ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و٥ وفيات

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