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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا

05:44 م الخميس 09 يوليه 2020
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا

صبري بوقدوم

الجزائر - (أ ش أ):

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو تطورات الأوضاع في ليبيا إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية الجزائرية اليوم الخميس إن بوقدوم زار إيطاليا اليوم تلبية لدعوة من نظيره الإيطالي حيث تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى التعاون الثنائي خاصة الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري الإيطالي المزمع عقده في الجزائر وزيارة الدولة المنتظر أن يقوم بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في وقت لاحق، إضافة إلى الشراكة الاقتصادية وآفاقها الواعدة.

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا بشكل مستفيض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.

وأشار البيان إلى النقاش توافق وجهات النظر الجانبين حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي.

وأعرب الجانبان عن توافقهما على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في الساحل وسبل تعزيز التنسيق بينهما لدعم جهود التنمية في المنطقة بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار.

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صبري بوقدوم الخارجية الجزائرية الجزائر ليبيا الأزمة الليبية

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