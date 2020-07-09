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ملك البحرين يبحث مع رئيس فرنسا وجهات النظر حول الأزمة الليبية والفلسطينية

03:47 م الخميس 09 يوليه 2020
ملك البحرين يبحث مع رئيس فرنسا وجهات النظر حول الأزمة الليبية والفلسطينية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة- (أ ش أ):

بحث ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وآخر مستجدات الأزمات في المنطقة وبخاصة الأزمتين السورية والليبية.

وأكد ملك البحرين -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم الخميس، عمق العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين بلاده و فرنسا والحرص المستمر على تطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.

وشدد الجانبان على حرصهما على دفع مسار التعاون والتنسيق والعمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة لمزيد من الإنجاز بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين، وأشادا بالتعاون البحريني الفرنسي في المجالات الشبابية والتدريب الرياضي، وأكدا أهمية العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز الحلول و التسويات السياسية لأزمات المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها في التنمية والاستقرار والسلام والتعايش.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا وآليات التعامل معه واحتواء تداعياته، حيث هنأ الملك، الرئيس الفرنسي على قيادته الحازمة في السيطرة على هذا الوباء.

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