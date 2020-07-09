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بكين: تم الفصل بين القوات الصينية والهندية في الخطوط الحدودية الأمامية

03:05 م الخميس 09 يوليه 2020
بكين: تم الفصل بين القوات الصينية والهندية في الخطوط الحدودية الأمامية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين- ( أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إنه تم الفصل بين القوات الصينية والهندية في الخطوط الأمامية بمنطقة "وادي جالوان" وغيره من المناطق الحدودية الغربية بين الجانبين بعد اتخاذ تدابير فعالة بناء على التوافقات التي تم التوصل إليها في المحادثات على مستوى قادة قوات الحدود في البلدين.

وأضاف جيان -في تصريح اليوم الخميس حول تطورات المحادثات بين الجانبين بعد الاشتباكات الحدودية الأخيرة- أن الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام، وأن الجانبين سيواصلان الحوار والتواصل من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المحادثات على مستوى قادة قوات الحدود واجتماع حول آلية التشاور والتنسيق لشؤون الحدود الصينية الهندية.

وأعرب جيان عن أمله أن يطبق الجانب الهندي مع الصين التوافقات التي توصل إليها البلدان من خلال إجراءات عملية.

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