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فلسطين : وقفة منددة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لنقابة الصحفيين ونقيبها

02:36 م الخميس 09 يوليه 2020
فلسطين : وقفة منددة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لنقابة الصحفيين ونقيبها

أرشيفية

رام الله- ( أ ش أ):

اعتصم عشرات الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة رام الله تضامنا مع نقيبها وأعضائها ضد الاستهداف الإسرائيلي من قبل مؤسسات صحفية إسرائيلية بهدف وقف نضال النقابة ضد استهداف الاحتلال للصحفيين.

وشدد المشاركون - وفقا لما أوردته وكالة الأتباء الفلسطينية "وفا" - على رفض كل الضغوط التي يمارسها الاحتلال على نقيب الصحفيين والنقابة، مؤكدين أن عمل النقابة ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين سيتواصل حتى تقديم مجرمي الاحتلال لمحاكم الحرب الدولية .

ومن جانبه ، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن رسائل التحريض التي يرسلها اتحاد الصحفيين الإسرائيليين إلى اتحادات ونقابات وجهات دولية، رسائل عنصرية مسمومة، تستهدف الموقف النقابي المهني والوطني لفلسطين، وموقعها ومكانتها المرموقة عالميا، كما تستهدف الدور المهني والوطني للنقابة على المستوى الفلسطيني .

وأكد أن علاقة نقابة الصحفيين مع عشرات النقابات العالمية ونجاحها في الساحة الدولية الذي يدل على عمق ومتانة علاقاتها مع الاتحادات والنقابات العالمية أزعج الاحتلال لذلك يحاول استهدافها في الوقت الراهن.

هذا المحتوى من

Asha
فلسطين رام الله الاحتلال الإسرائيلي

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