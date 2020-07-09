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الصحة العالمية : كورونا ليس تحت السيطرة والوضع يزداد سوءا

02:18 م الخميس 09 يوليه 2020
الصحة العالمية : كورونا ليس تحت السيطرة والوضع يزداد سوءا

منظمة الصحة العالمية

جنيف- ( أ ش أ):

كررت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس تحذيراتها من خطورة وباء فيروس كورونا المستجد الذي طال أكثر من 12 مليون انسان حول العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194 على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا .

ودعا المدير العام للمنظمة -فى تصريحات نفلتها قناة "العربية" الإخبارية- إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلاً "لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة" .

ويأتى ذلك، بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها رسميا من المنظمة، بعد أشهر من انتقاد تعاملها مع الجائحة، واتهامها بالتحيز للرواية الصينية.

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