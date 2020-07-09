لافروف يُعين نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ممثلا خاصا له في الشرق الأوسط
موسكو- (أ ش أ):
عين وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم الخميس نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك فلاديمير سافرونكوف مبعوثا خاصا للتسوية في الشرق الأوسط.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية ، أن سافرونكوف سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف ،بما في ذلك "اللجنة الرباعية " الدولية للشرق الأوسط، التي تضم وسطاء دوليين بهدف تحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية وعربية إسرائيلية مستدامة وعادلة.
وكانت موسكو قد عبرت في وقت سابق عن استعدادها لبذل الجهود كافة من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. يُذكرأن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن صفقة القرن الأمريكية لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، داعيا إلى تفعيل الرباعية الدولية .
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