تونس تعلن عن إحباط مخطط استهدف القطاع السياحي ومقار سيادية
تونس- (بي بي سي):
قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أحبطت مخططا لاستهداف القطاع السياحي ومقارّ سيادية، موضحة أنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب قد أوقفت المتّهم الرئيسي.
وأضاف بيان للوزارة أنّ عملية استباقية كشفت شبكة واسعة تتبنى فكر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ضبط عدد من أعضائها وهم يرصدون الانتشار الأمني في عدد من الأهداف المحتملة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
78304
عدد المصابين
-
22241
عدد المتعافين
-
3564
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11921616
عدد المصابين
-
6505587
عدد المتعافين
-
546318
عدد الوفيات
إعلان