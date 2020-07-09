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لبنان: شخص يحاول تفجير قنبلتين داخل محكمة عقب منعه من مقابلة أحد القضاة

01:54 م الخميس 09 يوليه 2020
لبنان: شخص يحاول تفجير قنبلتين داخل محكمة عقب منعه من مقابلة أحد القضاة

الشرطة اللبنانية - ارشيفية

بيروت – (أ ش أ):

أقدم أحد اللبنانيين على محاولة إلقاء قنبلتين وتفجيرهما داخل مجمع المحاكم في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما طلب أن يقابل أحد قضاة المحكمة بصورة فورية، وإجابة عناصر الأمن له بالانتظار لبعض الوقت حتى يمكن له مقابلة القاضي .

وكان الشخص، والذي تبين أنه سبق اتهامه في قضية مخدرات، قد دخل إلى مقر قصر العدل في بيروت وطلب مقابلة أحد قضاة محاكم الجنايات في بيروت، غير أن القوى الأمنية طلبت منه الانتظار لبعض الوقت في ظل انشغال القاضي بالعمل.

ولم يلق جواب القوى الأمنية قبولا لدى الشخص الذي أخرج من طيات ملابسه سكينا وشرع في جرح أجزاء من جسده، ثم سحب قنبلتين يدويتين كانتا بحوزته وحاول إلقائهما داخل مقر المحكمة قبل أن يقوم عناصر الأمن بتقييد حركته ومنعه من تفجير القنبلتين وضبطه.

وأمر النائب العام القاضي غسان عويدات بالتحقيق مع الشخص، والوقوف على كيفيه السماح له بالدخول إلى مقر قصر العدل وبحوزته أحد الأسلحة البيضاء والقنبلتين، على الرغم من وجود جهازين للكشف عن المعادن والمفرقعات عند مدخل المحكمة .

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