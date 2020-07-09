السعودية تعلن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين "هددا الملاحة"

الرياض- (د ب أ):

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان "للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح المالكي أن "الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد على مسافة ستة كيلومترات جنوب ميناء (الصليف) وعلى مسافة 215 متراً من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وبين أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.

وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً لنصوص اتفاق (ستوكهولم)".

وأكد المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديداً وشيكاً وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية".