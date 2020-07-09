النمسا: تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، مشيرا إلى أن النقاط الساخنة للفيروس لا تزال فى ولايتي النمسا العليا وفيينا.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 18 ألفا و615 حالة وقد تعافى منها 16 ألفا و758 حالة بينما توفى 706 حالات.

وأوضح البيان أنه يوجد حاليا 78 شخصا يعالجون في المستشفى منهم 12 حالة في وحدات العناية المركزة.

ومن جانبه، أكد المدير العام للإحصاءات في النمسا توبياس توماس - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن عدد الوفيات في البلاد زاد منذ اندلاع أزمة كورونا في منتصف مارس الماضي.. مشيرا إلى أنه تم بلوغ الذروة في النصف الأول من أبريل الماضي بنمو عدد الوفيات بحوالي 16 % أكثر من متوسط الوفيات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف توماس أنه في الشهور التالية عاد معدل الوفيات إلى مستوى المتوسط في السنوات السابقة.. لافتا إلى أن عدد الرجال يمثل ضعف عدد النساء بين ضحايا جائحة كورونا في النمسا.