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رئيس الوزراء العراقي يتعهد بملاحقة قتلة الهاشمي: واجب وطني

11:31 ص الخميس 09 يوليه 2020
رئيس الوزراء العراقي يتعهد بملاحقة قتلة الهاشمي: واجب وطني

مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة قتلة المحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي لقي حتفه برصاص مسلحين في بغداد.

وقال الكاظمي، خلال زيارة الليلة الماضية لمنزل عائلة الهاشمي لتقديم التعازي كشفت تفاصيلها الخميس، إن "القتلة لن يفلتوا من قبضة العدالة وهذا واجب وطني وواجب الدولة".

وأضاف أن "العراقيين والعالم يفتخرون بالشهيد الهاشمي الذي فضح الإرهاب وأن دمه لن يذهب هدرا وستتم ملاحقة القتلة".

وتابع "أن الشهيد هشام الهاشمي بطل وأيقونة عراقية نذرت حياتها للعراق وسيخلده التاريخ الى أجيال قادمة"، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع بغداد تخليدا له ولمواقفه في فضح الإرهاب .

وكان مسلحون اغتالوا ليل الاثنين الماضي الهاشمي باطلاق الرصاص عليه وهو يقود سيارته قبالة منزله في حي زيونة شرقي بغداد.

مصطفى الكاظمي بغداد هشام الهاشمي العراق

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