جلسة في البرلمان العراقي لمناقشة التدخلات التركية

بغداد- (أ ش أ):

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب بدر الزيادي،اليوم الخميس، بعقد جلسة رسمية لمناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية تحت إشراف وحضور الجامعة العربية.

وقال الزيادي في بيان تلقت قناة "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "استخدام تركيا للأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني أمر مرفوض وخرق لسيادة البلاد"، مشددا على "أهمية حل تكرار انتهاك السيادة العراقية جذريا".

ولطالما تنفذ تركيا هجمات تستهدف مواقع في قرى حدودية عراقية بزعم أن حزب العمال الكردستاني يمثل خطرا على أمنها القومي.

وتسقط هذه الغارات عشرات القتلى والمصابين أغلبهم من المدنيين والأطفال، بحسب منظمات حقوقية.