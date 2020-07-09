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فلسطين: إغلاق مديرية صحة بيت لحم عقب إصابة أحد كوادرها الطبية بكورونا

11:20 ص الخميس 09 يوليه 2020
فلسطين: إغلاق مديرية صحة بيت لحم عقب إصابة أحد كوادرها الطبية بكورونا

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

أغلقت مديرية صحة بيت لحم في فلسطين اليوم الخميس عقب التأكد من إصابة أحد كوادرها الطبية العامل في المديرية بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الصحة في بيت لحم شادي اللحام قوله إنه تقرر إغلاق المديرية بعد اكتشاف إصابة أحد الكوادر الطبية، من أجل استكمال إجراءات التعقيم وفحص الكادر الطبي، مشيرا إلى أن العمل في المديرية سيعود كالمعتاد صباح يوم الأحد القادم، وأضاف أن مركز الفرز وأخذ العينات سيعمل غدا الجمعة وبعد غد السبت من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء.

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فلسطين فيروس كورونا صحة بيت لحم

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