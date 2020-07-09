المرصد السوري : قرى وبلدان بشمال سوريا تعرضت لانتهاكات صارخة من قبل تركيا ومليشياتها

دمشق- (أ ش أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن قرى وبلدان تقع في شمال سوريا تعرضت انتهاكات صارخة من قبل تركيا ومليشياتها الموالية لها.

وأضاف المرصد في بيان له ، أن طائرات تركيا شنت غارات على قرى في ريف تل أبيض فضلا عن اقتحامات خارج نطاق القانون لمنازل المواطنين المهجرين في قريتي تل محمد وعنيق الهوى شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة، من قبل مليشيات موالية لأنقرة.

ووفقاً للمرصد، فإن الفصائل سرقت محتويات المنازل وحرقتها، بعد أن وجهت لأصحابها تهمة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية ،التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المرصد أن القوات التركية والفصائل الموالية لها أطلقت عدة قذائف عشوائية سقطت في قريتي خربة بقر وكور حسن، اللتين تتواجد فيهما عناصر من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واقتحمت تركيا الحدود السورية منذ أكثر من عام في عملية وصفتها منظمات حقوقية ودولية أنها محاولة من رجب طيب أردوغان لتغيير الطبيعة الديموجرافية للقرى التي يسكنها الأكراد .

ولقى هذا الهجوم إدانت واسعة من قبل دول عربية وأجنبية وطالب المجتمع الدولي أنقرة بسحب قواتها فورا، الأمر الذي لم تنفذه تركيا حتى الآن.

ودفعت تركيا خلال هذا الهجوم مليشيات مكونة من عناصر مصنفة إرهابية، ومارست أسوء أساليب التعذيب والاعتقال الأمر الذي دفع أهالي الشمالي السوري للنزوح في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري لطلب الحماية .