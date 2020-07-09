العراق: دخلنا المستوى الثالث لانتشار وباء كورونا ويجب فرض حظر لأسبوعين

بغداد- (أ ش أ):

أكدت خلية الأزمة النيابية العراقية، اليوم الخميس، أن العراق دخل المستوى الثالث لانتشار وباء كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخلية فالح الزيادي - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "هناك زيادة في عدد الإصابات، واقتراب موجة ثانية من الفيروس إلى البلاد، وزيادة معدل الوفيات، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى العراق".

وأضاف الزيادي "خلال لقائنا مع رئيس الوزراء ووزير الصحة، أشرنا إلى أننا وصلنا للمستوى الثالث لانتشار الوباء، والحل الأمثل علميا، ورأي لجنة الصحة النيابية، أنه يجب إجراء الحظر الشامل الإجباري لمدة 14 يوما، وهو رأي علمي وفني"، مشيرا إلى أن "تطبيق هذا الرأي يدعو القوات الأمنية إلى ضرورة تنفيذ الحظر الشديد".