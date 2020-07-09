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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 240848 حالة

10:13 ص الخميس 09 يوليه 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 240848 حالة

أرشيفية

إسلام أباد – (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 240 ألفا و848 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 4 ألاف و983.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة في إقليم (البنجاب) بلغ 84 ألفا و587 حالة في حين وصل العدد في إقليم (السند) إلى 99 ألفا و362 .. بينما سجل إقليم (بلوشستان) 11052 حالة وأعلنت سلطات إقليم (خيبر بختونخوا) تسجيل 29052 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا إسلام أباد باكستان

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