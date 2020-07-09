الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور سلطنة عمان الداعم للسلام في اليمن

مسقط – نيويورك- (أ ش أ):

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدور سلطنة عمان الداعم للجهود الدولية المبذولة لإحلال الأمن والسلام في اليمن.

وقال جوتيريس - خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي مع الدول المؤيدة للمبادرة الدولية لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس- :" إن المجتمع الدولي ممتن للدور المحوري الذي تقوم به سلطنة عمان لدعم الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في اليمن.. وأن الأمم المتحدة تثمن الدور الإيجابي والمهم لها".

وأضاف "أن السلطنة تمثل نموذجا فريدا ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم".. داعيا دول العالم إلى أن تحذو حذو السلطنة في دعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي.