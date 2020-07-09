التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على مأرب
الرياض - (أ ش أ):
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الحوثيين أطلقوا أمس الأربعاء صاروخا باليستيا من الداخل اليمني سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة بمدينة (مأرب) وخلف قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.
وقال المالكي، وفقا لقناة العربية الفضائية اليوم الخميس، إن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".
وأضاف أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة و الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، مشددا على أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد شهود عيان أن الصاروخ الذي سقط في حي الشركات أوقع ضحايا وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذي لم يعرف عددهم حتى الآن.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
78304
عدد المصابين
-
22241
عدد المتعافين
-
3564
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11921616
عدد المصابين
-
6505587
عدد المتعافين
-
546318
عدد الوفيات
إعلان