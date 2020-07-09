مسؤول أمريكي: تجمع ترامب الانتخابي في تولسا ربما ساهم في زيادة إصابات كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول أمريكي بمجال الصحة العامة، الأربعاء، إن التجمع الانتخابي لحملة الرئيس دونالد ترامب وأحداثا أخرى في مقاطعة تولسا بولاية أوكلاهوما "ربما" ساهموا في الزيادة الحالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح بروس دارت، مدير إدارة الصحة في تولسا خلال مؤتمر صحفي: "نعم، لدينا الآن أكبر عدد من حالات الإصابة وأنتم تعلمون أننا شهدنا أحداثا مهمة في الأسابيع القليلة الماضية ساهمت في ذلك على الأرجح".

وقال دارت : "في الأيام القليلة الماضية، لدينا نحو 500 حالة تقريبا، وعلمنا أنه كان لدينا العديد من الأحداث الكبيرة قبل أكثر من أسبوعين".

وتابع: "لذلك أعتقد أننا نربط النقاط فقط".

ونظم ترامب أول تجمع انتخابي خلال جائحة فيروس كورونا في تولسا الشهر الماضي.

وواجه الرئيس انتقادا من خبراء الصحة العامة لحشده آلاف الأشخاص في ذلك الحدث الذي جرى في مكان مغلق، والذي لم يكن ارتداء الكمامات فيه إجباريا.

وسجلت مقاطعة تولسا أكثر من 4500 حالة إصابة مؤكدة و72 وفاة بشكل إجمالي.