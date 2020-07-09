ترامب يشيد بـ"قوة" العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك

واشنطن - (ا ف ب)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى استقباله في البيت الأبيض الأربعاء نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بقوة العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب الذي كان أحد أبرز وعوده الانتخابية في 2016 بناء جدار حدودي مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية من الجارة الجنوبية إنّ "العلاقة بين الولايات المتّحدة والمكسيك لم تكن يومًا جيّدة بقدر ما هي الآن".

وكان الملياردير الجمهوري وصف خلال الحملة الانتخابية قبل أربعة أعوام المهاجرين اللاتينيين بأنّهم "أناس قذرون" واتّهم الحكومة المكسيكية بإرسال قتلة ومغتصبين إلى الولايات المتحدة.

وخاطب الرئيس الأمريكي نظيره المكسيكي الذي وصل إلى السلطة في 2018 بالقول إنّ "كلاً منّا انتُخب بناء على وعد بمحاربة الفساد وإعادة السلطة للشعب وإعلاء مصالح بلادنا"، مضيفً: "أنا أفعل ذلك وأنت كذلك".

من جهته اتّسمت تصريحات الرئيس المكسيكي بنبرة تصالحية تجاه نظيره الأمريكي. وقال "أشكركم على تفهّمكم"، مشدّدًا على أنّه ليس هناك أيّ سبب لتدهور "العلاقات السياسية الجيّدة جدًا" بين البلدين.

وهذه أول زيارة للرئيس المكسيكي إلى الخارج منذ وصوله إلى السلطة قبل 18 شهرًا، وهي تأتي بمناسبة الاحتفال بدخول الاتفاقية الجديدة للتبادل الحرّ في أمريكا الشمالية حيّز التنفيذ.