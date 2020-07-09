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وفاة رئيس وزراء ساحل العاج والمرشح لانتخابات الرئاسة

12:29 ص الخميس 09 يوليه 2020
وفاة رئيس وزراء ساحل العاج والمرشح لانتخابات الرئاسة

الحسن واتارا

وكالات

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، إن رئيس الوزراء ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في أكتوبر ٢٠٢٠، أمادو جون كوليبالي، توفي اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تؤدي وفاة كوليبالي 61 عامًا، خضع لجراحة في القلب عام 2012 وعاد منذ فترة قريبة من فحوص للقلب في فرنسا، إلى سباق من أجل الفوز بترشيح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة بدلاً منه.

وتولى وزير الدفاع حامد باكايوكو مهام رئيس الوزراء بالإنابة أثناء غياب جون كوليبالي في فرنسا لمدة شهرين لإجراء الفحوص والراحة.

وكان جون كوليبالي عاد قبل ستة أيام فقط من فرنسا. وقال واتارا إن رئيس الوزراء شعر بالتعب بعد مشاركته يوم الأربعاء في الاجتماع الاسبوعي للحكومة ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

الحسن واتارا انتخابات الرئاسة ساحل العاج أمادو جون كوليبالي

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