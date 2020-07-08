رئيس كوسوفو يتوجه إلى لاهاي للرد على اتهامات بجرائم حرب

وكالات

أعلن رئيس كوسوفو هاشم تقي، أنه سيتوجه إلى هولندا، في 13 يوليو الجاري، ليمثل أمام مدعين دوليين للرد على اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال دوره في الصراع الذي أفضى إلى استقلال البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي 24 يونيو الماضي، قال مكتب المدعي الخاص في لاهاي، إنه وجه اتهامات لتقي ورئيس البرلمان السابق قدري فيسيلي وآخرين بالقتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب.

وقوبلت الاتهامات بالرفض من تقي وفيسيلي، اللذين كانا يشغلان أعلى مواقع القيادة العسكرية في جيش تحرير كوسوفو السابق.

وقال تقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أود أن أبلغكم بأنني سأتوجه يوم الاثنين إلى لاهاي بدعوة من مكتب المدعي الخاص لاستجوابي".

وأضاف "في الوقت الذي يواجه فيه مواطنو بلادي وأواجه فيه أيضا العدالة الدولية بكرامة وشرف، أدعوكم إلى الوحدة أمام التحديات التي يواجهها بلدنا".

وأنشئت المحكمة المتخصصة في لاهاي عام 2015 لمحاكمة مسلحي جيش تحرير كوسوفو المتهمين بارتكاب فظائع خلال الحرب التي أفضت إلى استقلال البلاد عن صربيا بعد عشر سنوات، وجرى استجواب نحو 250 شخصًا حتى الآن.

وعريضتا الاتهام الموجهتان لتقي وفيسيلي ليستا نهائيتين، وسيستغرق الأمر، اعتبارًا من الآن، عدة أشهر ليقرر القاضي ما إذا كانت القضايا التي أقامها مكتب المدعي الخاص قوية بما يكفي لتقديمهما للمحاكمة من عدمه.