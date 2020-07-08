واشنطن تدعو لعرقلة مسعى روسي بمجلس الأمن لمنع وصول المساعدات إلى سوريا

وكالات

حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، شركاءها في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على معارضة مسعى روسي لغلق منفذين حدوديين أمام المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين السوريين، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه الخير في مواجهة الشر، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وصوتت روسيا والصين أمس الثلاثاء لمنع المجلس المكون من 15 دولة من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا.

واستخدمت روسيا والصين، حق الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد هذا التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.

ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة ستة أشهر.

وقالت كرافت في تصريحات لوكالة رويترز "هذا هو الخير في مواجهة الشر، هذا هو الحق في مواجهة الباطل، والخيار الصحيح هو التصويت ضد المقترح الروسي".

وأضافت "هذا هو الاختيار الصحيح للعمل بجد من أجل الإبقاء على المعبرين مفتوحين".

وتابعت قائلة "نتحدث عن الفرق بين الحياة والموت لملايين السوريين"

وتقول كل من روسيا والصين إن المساعدات التي تمر من المعبرين لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا.

وقالت كرافت إنها تعمل على حشد نظرائها في المجلس والذين صوتوا جميعا لصالح مشروع قرار تمديد وصول المساعدات الذي نقضته روسيا والصين يوم الثلاثاء.

واتهمت كرافت روسيا والصين بالرغبة في إنهاء مرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية في إطار جهودها لمساعدة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتعزيز موقفها في الصراع.