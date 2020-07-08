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واشنطن تنتقد تقريرًا أمميًا بشأن مقتل قاسم سليماني

11:13 م الأربعاء 08 يوليه 2020
واشنطن تنتقد تقريرًا أمميًا بشأن مقتل قاسم سليماني

قاسم سليماني

وكالات

‏انتقدت الولايات المتحدة، بشدة اليوم الأربعاء، تقريرًا أمميًا خلص إلى أن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة أمريكية في ‎بغداد وقعت في يناير الماضي، كانت "غير قانونية"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت ‏قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس، "يتطلّب الأمر قدرًا خاصًا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعًا عن نفسها ويلمع في المقابل صورة سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".

قاسم سليماني الولايات المتحدة مقتل قاسم سليماني

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