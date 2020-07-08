الجيش الفنزويلي: أسقطنا طائرة تحمل رقمًا أمريكيًا (صور)

قال الجيش الفنزويلي، اليوم الأربعاء، إن مقاتلاته أسقطت طائرة تحمل رقم تسجيل أمريكيًا بعد اختراقها المجال الجوي لفنزويلا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ونشرت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الفنزويلية، بيان مقتضب عبر "تويتر"، قائلة: إن "قيادة الدفاع الجوي الفضائي الموحد رصدت ليل 8 يوليو في المجال الجوي للبلاد طائرة تحمل رقم تسجيل تابعًا للولايات المتحدة وتم تحييدها وفقا للقانون من قبل طيراننا الحربي".

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

وزعمت القيادة، أن الطائرة كانت تقوم بتهريب المخدرات عبر أجواء البلاد.

ونشرت القيادة الاستراتيجية الفنزويلية صورًا للطائرة المحترقة بعد لحظات من إسقاطها وعليها رقم التسجيل "N339AV".

وبحسب روسيا اليوم، فإن معلومات مواقع خاصة بمراقبة حركة الطيران، تفيد بأن هذا الرقم يعود إلى طائرة من طراز "Hawker 800" خاصة ونفذت قبل الحادث تحليقا في أجواء المكسيك من ولاية تولوكا إلى جزيرة كوسوميل.