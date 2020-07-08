المسماري: ما تتعرض له ليبيا من غزو واحتلال مسألة وطنية لا يجب الاختلاف عليها

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش تقاتل من أجل الشعب الليبي وتحقيق السلام في ليبيا.

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، نقلته فضائية "اكسترا نيوز" المصرية، أن على الليبيين أن يتوحدوا لتنفيذ هدف واحد وهو طرد الغزاة الأتراك.

ونفي المتحدث باسم الجيش الليبي، وجود عناصر روسية تقاتل في ليبيا بجانب قوات الجيش في ليبيا.

وأكد ان قوات الجيش تلتزم بوقف إطلاق النار في حين لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر.

وحذر من محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ليبيا، قائلاً: "إذا سيطر أردوغان على ليبيا سنصبح مثل قبرص التركية، وإذا استمر الوضع متأزم، ستنقل السيادة إلى أنقرة وهو ما لا يقبله أي مواطن ليبي حر".

وشدد على أنه لا سلام بليبيا في ظل وجود الاستعمار التركي أو الإرهاب، مؤكدًا أن ما تتعرض له ليبيا من غزو واحتلال مسألة وطنية لا يجب الاختلاف عليها بين الليبيين.