السودان يقدم رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بشأن سد النهضة

كتب - (وكالات)

تواصلت المفاوضات الخاصة بمناقشات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأربعاء، بين الدول الثلاث المعنية مصر وإثيوبيا والسودان.

وعقدت الوفود للدول الثلاث جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

واستعرض الوفد السوداني برئاسة وزير الري، ياسر عباس، خلال الاجتماع رؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في شقّيها الفني والقانوني.

وشرح الوفد السوداني، تفصيلا مقترحاته التي تشمل صيغة الملء و إعادة الملء في سنوات الجفاف، التشغيل المستمر ومدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص.

وأجاب الوفد، على الأسئلة التي طرحها أعضاء فريق الخبراء والمراقبين.

واستأثرت قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث باهتمام الخبراء و تميزت المناقشات بالشفافية و الوضوح.

ومن المقرر، أن تتواصل جلسات التفاوض غدا الخميس، تمهيدا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول والحكومات.