فرنسا: تدابير العزل ستكون "موجهة" حال حدوث موجة ثانية من كورونا

باريس - (ا ف ب)

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن فرنسا لن تلجأ إلى فرض عزل جديد في حال حصول موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، وستكون تدابير العزل "موجهة" للحفاظ على الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وأودى الوباء في فرنسا بحياة قرابة 30 ألف شخص وشهدت البلاد حجرًا صحيًا صارمًا وإغلاقًا استمر شهرين بين مارس ومايو.

في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في"، رفض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، فكرة فرض عزل جديد في البلاد في حال حصول موجة إصابات ثانية لفيروس كورونا المستجدّ، وذلك خصوصًا للحفاظ على الاقتصاد، مفضلاً فرض تدابير "موجهة".

وتابع كاستيكس "لن نفرض عزلاً جديدًا كما فعلنا في شهر مارس".

وأضاف "العزل المطلق لديه عواقب وخيمة إنسانية واقتصادية إذاً سنقوم بتوجيه" التدابير، في حال حصول موجة ثانية للوباء التي ينبغي "الاستعداد" لها، وفق قوله.

وقال رئيس الوزراء "لن نتحمّل اقتصاديًا ولا اجتماعيًا عزلاً جديدًا مطلقًا وشاملاً كما الذي عشناه" سابقًا.

وأعلن كاستكس أنه سيزور يوم الأحد، جويانا الإقليم الفرنسي الحدودي مع البرازيل المتضرر كثيرًا جراء الوباء، مضيفًا "أتوجه الأحد إلى جويانا. هناك الأمور لا تسير على ما يرام".

يذكر أن أكثر من 130 فردًا من وحدة الاحتياط الصحية، وصلوا إلى غويانا وسيكونون "جاهزين للعمل في المنشآت الصحية المختلفة" في الإقليم، بحسب رئيس الحكومة.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة قرابة 30 ألف شخص في فرنسا التي شهدت عزلاً صارماً استمرّ شهرين بين مارس ومايو.

ومنذ مايو، يسجّل الوضع الوبائي في أوروبا تحسناً لكن بعض المناطق مثل كاتالونيا في إسبانيا أُرغمت على فرض عزل جديد بسبب ارتفاع عدد الإصابات.