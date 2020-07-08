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بريطانيا تكشف عن خطة بقيمة ٣٠ مليار إسترليني لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا

09:26 م الأربعاء 08 يوليه 2020
بريطانيا تكشف عن خطة بقيمة ٣٠ مليار إسترليني لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا

وزير المال البريطاني ريشي سوناك

وكالات

كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن خطة إنعاش لاقتصاد بلاده المتضررة جراء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو) حسبما ذكرت فرانس برس.

ومن بين التدابير الجديدة التي أعلن عنها سوناك مكافحة البطالة لدى الشباب وخلق وظائف "صديقة للبيئة" وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

وقال سوناك في البرلمان "ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن سوناك الذي طغت شعبيته على شعبية رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلن الأربعاء نحو الساعة 12,00 ت غ عن "أكبر خطة لمكافحة البطالة لدى الشباب منذ عقود".

وأوضح سوناك أن "الشباب هم الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لمعظم الأزمات، لكنهم ضعفاء بشكل خاص هذه المرة لأنهم يعملون بنسب كبيرة في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء"، مثل المطاعم أو التوزيع.

وتنصّ الآلية على أن تدعم الحكومة ماليا بنسبة 100% من الحدّ الأدنى للأجور وحتى 25 ساعة في الأسبوع، عقوداً لمدة ستة أشهر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والمسجّلين على لوائح البطالة ودخولهم منخفضة.

وتتضمن خطة سوناك 111 مليون جنيه إسترليني لدعم التدريب.

وتشمل الخطة قسمًا بيئيًا مع ثلاث مليارات جنيه إسترليني مخصصة لجعل الاقتصاد البريطاني أكثر مراعاة للبيئة عبر تجديد وعزل المساكن والمباني الحكومية.

وتعتزم الحكومة البريطانية التي حددت هدفًا لنفسها وقف إنتاج الكربون في البلاد بحلول العام 2050، منح مساعدات مالية بمئات الآلاف، بقيمة خمسة آلاف جنيه للمنزل الواحد وعشرة آلاف للعائلات ذات الدخل المنخفض.

وزير المال البريطاني ريشي سوناك جائحة كورونا فيروس كورونا

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