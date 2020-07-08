وزير إيطالي ينتقد قرار ترامب بشأن الصحة العالمية: "خطأ فادح"

روما - أ ش أ

وصف وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق التعاون مع منظمة الصحة العالمية بأنه "خطأ فادح".

وقال سبيرانتسا - في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - "إن الأزمة الصحية الراهنة أظهرت لنا ضرورة وجود منظمة صحة عالمية ينبغي إصلاحها وتقويتها وليس جعلها أضعف".

وأكد وزير الصحة الإيطالي أنه "لهذا السبب فإن اختيار ترامب خاطئ".

جاءت تصريحات وزير الصحة الإيطالي تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي إنهاء علاقات بلاده بشكل رسمي مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد زعمه تواطؤ المنظمة مع الصين بشأن التغطية على انتشار فيروس كورونا المستجد.