روسيا تحث الأمم المتحدة على الإسراع بتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

(وكالات):

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للإسراع بتعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن "منصب المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا لا يزال شاغرا منذ 4 أشهر، وهذا يقوض الجهود الرامية إلى التسوية السلمية في ليبيا"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف أن موسكو ترى من المنطقي اختيار شخصية إفريقية لهذا المنصب. وأردف: "ندعو الأمين العام لاتخاذ خطوات حازمة لتعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا، ونحن لا نرى أسبابا موضوعية لتأجيل تعيينه".