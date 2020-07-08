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منظمات إغاثة تحذر من تزايد معاناة نازحي سوريا بعد عرقلة قرار أممي

08:18 م الأربعاء 08 يوليه 2020
منظمات إغاثة تحذر من تزايد معاناة نازحي سوريا بعد عرقلة قرار أممي

نازحون شمال سوريا

بيروت - (د ب أ):

حذرت منظمات إغاثة، اليوم الأربعاء، من أن حق النقض (فيتو) الذي تمارسه روسيا والصين ضد قرار للأمم المتحدة بتمديد تسليم المساعدات الأممية إلى الدولة التي مزقتها الحرب، سيكون له عواقب وخيمة على ملايين النازحين في سوريا.

وتسعى روسيا، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، إلى إيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها دمشق.

وبعد إقناع الأمم المتحدة بالتوقف عن إرسال المساعدات عبر اثنين من أربعة معابر حدودية، تريد روسيا الآن حصر جميع مساعدات الأمم المتحدة على معبر واحد على طول الحدود التركية -السورية.

وقال كونستانتين فيتشل، منسق البرنامج الإقليمي لدى منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية غير الحكومية: "إن المزيد من الانخفاض في عدد المعابر الحدودية المخصصة لتسليم المساعدات سيمثل انتكاسة كبيرة للمساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا".

وكانت الصين وروسيا قد وقفتا أمس الثلاثاء ضد الأعضاء الـ 11 الآخرين في مجلس الأمن الدولي لعرقلة القرار، مما يمنح مجلس الأمن مهلة حتى يوم الجمعة للاتفاق على تمديد تسليم المساعدات، قبل انتهاء سريان القرار.

ويسمح القرار الحالي للأمم المتحدة بتقديم الإغاثة الضرورية لسورية منذ عام 2014 عن طريق المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية، والتى تشكل شريان حياة لملايين السوريين.

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