المسماري: الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة

وكالات

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل وتقوم بإمداد الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي.

وتابع المسماري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن تركيا تقوم بقيادة المعركة وتحشد قواو للهجوم على مدينة سرت، موضحًا أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا.

وأكد أن الجيش الليبي، يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة.

كما أكد أن المعركة الحقيقة بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك.