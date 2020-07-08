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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من تزايد مخاطر جرائم الاتجار في البشر

08:07 م الأربعاء 08 يوليه 2020
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من تزايد مخاطر جرائم الاتجار في البشر

مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

فيينا - أ ش أ

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بمنح اهتمام عاجل لقضية الاتجار في البشر بسبب تزايد ضحاياها وأضرارها الكارثية على الإنسان في كل مكان.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم من مقرها في فيينا – عقب انتهاء اجتماع مجموعة من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر الإنترنت – أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الخبرات في مواجهة هذا التحدي ودراسة السبل الممكنة لتعزيز الاستجابات في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وحذر البيان من أن الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء يظل شكلاً مزعجًا ومقلقا في جميع أنحاء العالم، مشددا على ضرورة لفت الانتباه الدولي إلى القضية ونشر جميع الأدوات المتاحة لمكافحتها.

ولفت البيان إلى الضرورة الحاسمة لتعزيز التعاون بين دول العالم لمساءلة الجناة.

ونوه البيان إلى أنه بدون تعاون قضائي دولي نادرًا ما تتم مقاضاة هذه الجرائم - حتى عند اكتشافها – بنجاح.

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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جرائم الاتجار في البشر فيينا

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