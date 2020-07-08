أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بومبيو: سنعمل مع الكونجرس لتسليم التمويل الأمريكي المُقرر إلى الصحة العالمية

07:49 م الأربعاء 08 يوليه 2020
بومبيو: سنعمل مع الكونجرس لتسليم التمويل الأمريكي المُقرر إلى الصحة العالمية

مايك بومبيو

واشنطن - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستعمل مع الكونجرس فيما يخص تسليم الأموال المُخصصة لمنظمة الصحة العالمية، مع بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية انسحابها من المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة مدينة بنحو 203 ملايين دولار كجزء من مساهماتها المُقررة لمنظمة الصحة العالمية ضمن ميزانية المنظمة التي تستمر لمدة عامين، كما يتضمن هذا الدين جزء من التمويل الأمريكي لعام 2019 والذي لم تدفعه الولايات المتحدة بعد.

وأكد بومبيو، أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونجرس لرد الأموال المُقررة للمنظمة، مشددا على أن الحكومة الأمريكية ستضع الأمور في نصابها الصحيح.

وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب تجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة الأمريكية بينما تعيد إدارته تقييم علاقة الولايات المتحدة بالمنظمة، وهو ما أدى في النهاية إلى قرار ترامب بالانسحاب من المنظمة.

وأرسل بومبيو، أمس، إخطارا رسميا إلى الكونجرس بنية ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وهي أول خطوة في عملية يُعتقد أنها ستستمر للعام المقبل.

يُذكر أن، المساهمات المُقررة على كل دولة في منظمة الصحة العالمية يتم تحديدها على أساس ثروة كل دولة وعدد سكانها، وعادة ما يُضاف عليها تمويلات تطوعية، وقدمت الولايات المتحدة ما يصل إلى 656 مليون دولار كمساهمات تطوعية خلال 2018 و2019.

هذا المحتوى من

مايك بومبيو اشنطن زير الخارجية الأمريكي نظمة الصحة العالمية ترامب

الخبر التالى:

نص كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تثبت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر