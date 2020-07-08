بومبيو يعلّق على اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

(وكالات):

وعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على اغتيال الباحث العراقي، هشام الهاشمي، قبل يومين في بغداد.

وقال بومبيو: "يوم الاثنين قتل هاشم الهاشمي. كانت جريمة مروعة".

وأضاف:" لقد كرس الهاشمي حياته من أجل العراق والشعب العراقي، وقبل أيام من قتله تلقى تهديدات من طرف الميليشيات التابعة لإيران".

وأكد أن الولايات المتحدة نددت بجريمة الاغتيال ودعت الحكومة العراقية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة.