أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بومبيو يعلّق على اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

06:48 م الأربعاء 08 يوليه 2020
بومبيو يعلّق على اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

مايك بومبيو

(وكالات):

وعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على اغتيال الباحث العراقي، هشام الهاشمي، قبل يومين في بغداد.

وقال بومبيو: "يوم الاثنين قتل هاشم الهاشمي. كانت جريمة مروعة".

وأضاف:" لقد كرس الهاشمي حياته من أجل العراق والشعب العراقي، وقبل أيام من قتله تلقى تهديدات من طرف الميليشيات التابعة لإيران".

وأكد أن الولايات المتحدة نددت بجريمة الاغتيال ودعت الحكومة العراقية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

مايك بومبيو هشام الهاشمي بغداد

الخبر التالى:

بعد إعلانها ملء سد النهضة هذا الشهر.. إثيوبيا: لن نتسبب في عطش أي طرف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جدية التصالح تصل إلى 250 ألف جنيه.. الحكومة تفعل "التصالح في مخالفات البناء"