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العراق: نشيد بموقف الأشقاء العرب تجاه خروقات تركيا

06:39 م الأربعاء 08 يوليه 2020
العراق: نشيد بموقف الأشقاء العرب تجاه خروقات تركيا

الرئيس العراقي برهم صالح

(وكالات):

أصدرت الرئاسة العراقية بيانًا، اليوم الأربعاء، أشادت فيه بـ"مواقف الأشقاء والجامعة العربية المساندة تجاه خروقات تركيا".

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، معتبراً إياها تجاوزا على السيادة العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر بغداد، اليوم الأربعاء، عدداً من سفراء الدول العربية، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة".

برهم صالح الرئاسة العراقية تركيا العراق

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