العراق: ارتفاع نسبة الفقر إلى 31.7% بسبب جائحة كورونا

بغداد - أ ش أ

أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20%.

وأوضح النجم، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن الوزارة، انجزت مؤخرا دراسة تفصيلية عن تقويم أثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفريق مبادرة "أوكسفورد" للفقر والتنمية البشرية، ومستشار من صندوق الأمم المتحدة للسكان"، موضحا أن عدد الفقراء بموجب هذه الدراسة بلغ 11 مليونا و400 ألف شخص، بعد أن كان قبل الأزمة نحو 10 ملايين فرد، لافتا إلى أن نسبة الفقر بين الأطفال دون سن الـ 18 (بعد جائحة كورونا) بلغت 38%".