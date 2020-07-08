مندوبة واشنطن في مجلس الأمن: الحشود العسكرية بمحيط سرت تثير قلقنا

وكالات

أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على رفض واشنطن للتدخلات الخارجية في ليبيا، وتأييد الحل السياسي للأزمة.

وقالت كيلي كرافت، مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، خلال جلسة لمناقشة الأزمة الليبية، اليوم، إن الحشود العسكرية في محيط سرت تثير قلق بلادها.

ودعت جميع أطراف الأزمة الليبية إلى وقف إطلاق النار.