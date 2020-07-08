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الإمارات تنجح في كشف كورونا باستخدام الكلاب البوليسية (صور)

03:30 م الأربعاء 08 يوليه 2020
الإمارات تنجح في كشف كورونا باستخدام الكلاب البوليسية (صور)

كشف كورونا باستخدام الكلاب البوليسية

وكالات:

أنهت وزارة الداخلية الإماراتية تجاربها بنجاح للاستفادة من الكلاب البوليسية، في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن هذه التطور، الأربعاء، بعد الانتهاء من دراسات علمية وتجارب عملية في هذا المجال، لتعزز بذلك ريادة الإمارات واستباقيتها لتكون في مقدمة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات لمكافحة كوفيد-19.

ويسجل للإمارات أنها أنهت مرحلة التجريب الميداني بأسبقية على عدد من الدول التي لا تزال في مراحل متقدمة من دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الممارسة العلمية المبتكرة، وفق قناة "سكاي نيوز عربية".

وتميزت التجارب الإماراتية بأنها اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من الأشخاص من تحت الإبط ليتم عرض العينات على الكلاب من دون أي تواصل مباشر مع الأشخاص وبنتيجة فورية.

أُجريت هذه العملية إلى جانب الطريقة التقليدية باستخدام الكلاب البوليسية في مراقبة وتأمين الفعاليات والمناطق الحيوية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية الإماراتية.

وشملت التجارب الميدانية عددا من المواقع الحيوية والصحية، وذلك بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع، إلى جانب وزارة الداخلية الفرنسية وأقدم مدرسة بيطرية في أوروبا، بالإضافة غلى هيئات ووزارات أخرى بالإمارات.

وأظهرت البيانات والدراسات مستويات عالية من الدقة بلغت 91 بالمائة بعد تدريب لمدة أسبوعين، ونحو 88 بالمئة في التجربة الميدانية للكشف عن مصابين محتملين بـ"كوفيد 19".

وكانت التجارب شملت متطوعين في عدد من مناطق الدولة ومستشفى ميداني، واعتمدت التجارب بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الكلب البوليسي والعناصر المشرفة عليه، على طريقتين: مباشرة، كجزء من عمل الكلب البوليسي في التفتيش الاعتيادي الروتيني، وغير مباشرة بأن يتعامل الكلب البوليسي مع عينة رائحة الشخص المراد الكشف عنه.

وأوضحت الأرقام المحققة سرعة الكلاب في تحديد الروائح التي يمكن أن تنبعث من المصابين بالفيروس التاجي وقدرتها على كشف تلك الحالات.

وما دفع وزارة الداخلية والشركاء للاستفادة من الكلاب، هي فاعلية قدرتها والتي ثبتت سابقًا في الكشف عن مصابين بأمراض معدية، مثل السل والملاريا، وأسهمت بشكل كبير مع الجهات المختصة في الحد من انتشار الأوبئة.

وتتميز الكلاب البوليسية المدربة بحاسة الشم القوية للغاية، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في الدوريات الشرطية وتأمين مواقع حيوية مهمة والمراكز التجارية والفعاليات والحشود والمطارات والمناطق الحيوية.

الكلاب البوليسية فيروس كورونا الإمارات

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