العراق يسجل 2741 إصابة جديدة بكورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1627 حالة شفاء، و94 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم فحص 12807 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 637227 نموذجاً.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ 67442 حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغ 37879 حالة، ومجموع الوفيات بلغ 2779 حالة.