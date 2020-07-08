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كورونا في الإمارات: تسجيل 445 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة

02:09 م الأربعاء 08 يوليه 2020
كورونا في الإمارات: تسجيل 445 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة

وزارة الصحة الاماراتية

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إجرائها أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، وساهم ذلك في الكشف عن 445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53 ألفا و45 حالة .

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم تسجيل شفاء 568 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 42,282 ، وتسجيل حالة وفاة واحدة ، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 327 حالة.

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وزارة الصحة الإماراتية أبوظبي فيروس كورونا

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