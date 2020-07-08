ماليزيا تلغي احتفالات ذكرى الاستقلال بسبب كورونا

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت الحكومة الماليزية، الأربعاء، إلغاء الاحتفالات السنوية لاحياء ذكرى استقلال ماليزيا عن بريطانيا في 31 أغسطس المقبل، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب اليوم أنه في ظل الصعوبة المحتملة لتطبيق التباعد الاجتماعي، يمكن "إقامة فعاليات محدودة أخرى " بدلا من الاستعراض المعتاد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في كوالالمبور، أكبر مدينة في ماليزيا.

ويأتي هذا الاعلان على الرغم من تسجيل ماليزيا بضعة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال شهرين، منذ انتهاء العمل بإجراءات الاغلاق في 4 مايو الماضي.

وقد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفريوس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8674 حالة، من بينها 8481 حالة تعاف، كما تم تسجيل 121 حالة وفاة بالفيروس.