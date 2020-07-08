وثائق تكشف "تكلفة" عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية

وكالات:

أظهرت وثائق جديدة قدمها المدعي العام إلى محكمة أمريكية أن كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان، حوّل أكثر من 860 ألف دولار إلى شركة يديرها شخصان يشتبه في أنهما ساعداه على الفرار.

وكان غصن فر إلى لبنان في 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد الإفراج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة في اليابان بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

وقدمت هذه الوثائق الجديدة فيما يحاول الجندي السابق في القوات الخاصة، مايكل تايلور ونجله بيتر تايلور الحصول على إطلاق سراح بكفالة، في إطار معركتهما في الولايات المتحدة ضد تسليمهما إلى اليابان للاشتباه بدور لهما في هروب غصن، حسبما أفادت صحيفة "نيكي" اليابانية.

وألقي القبض على تايلور في مايو في ولاية ماساتشوستس بناء على طلب من الحكومة اليابانية.

ورفض قاض اتحادي أمريكي أمس الثلاثاء طلبا تقدم به تايلور لإلغاء مذكرات اعتقالهما.

وتتضمن هذه الوثائق، وفق الصحيفة، تحويلين ماليين في أكتوبر بلغ إجماليهما 862 ألفًا و500 دولار من حساب مصرفي في باريس مرتبط بغصن، إلى شركة بروموت فوكس، التي يديرها بيتر تايلو ونجله البالغ من العمر 27 عاما، وفقا للسجلات التي قدمها المدعون إلى محكمة ماساتشوستس.