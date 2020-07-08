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وزير الخارجية العراقي يحث نظرائه الأوروبيّين على رفض إدراج بلاده ضمن الدول عالية المخاطر

10:59 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
وزير الخارجية العراقي يحث نظرائه الأوروبيّين على رفض إدراج بلاده ضمن الدول عالية المخاطر

وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين

بغداد- (أ ش أ):

دعا وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، نظرائه الأوروبيّين لرفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب .

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف - في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية - اليوم الاربعاء، إن وزير الخارجيّة العراقي أكد - في رسالة بعثها إلى نظرائه الأوروبيين-أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين،وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها .

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فؤاد حسين الاتحاد الأوروبي العراق

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