وزير الخارجية العراقي يحث نظرائه الأوروبيّين على رفض إدراج بلاده ضمن الدول عالية المخاطر
بغداد- (أ ش أ):
دعا وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، نظرائه الأوروبيّين لرفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب .
وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف - في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية - اليوم الاربعاء، إن وزير الخارجيّة العراقي أكد - في رسالة بعثها إلى نظرائه الأوروبيين-أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين،وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها .
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