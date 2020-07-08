ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إثيوبيا إلى 239

أديس أبابا- (بي بي سي):

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في إثيوبيا الأسبوع الماضي بعد مقتل هاشالو هونديسا، وهو مغنى معروف بأغانيه السياسية وينحدر من قومية أورومو ، إلى 239 شخصا، وذلك بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة على التلفزيون الرسمي إنه "جرّاء العنف الذي وقع في المنطقة، لقي 9 عناصر من الشرطة و5 مسلحين و215 مدنيا حتفهم".

وسبق أن أعلنت شرطة أديس أبابا عن مقتل 10 أشخاص في العاصمة.

ولا تزال الشرطة تحقق في إطلاق النار علي هاشالو هونديسا في ضواحي العاصمة أديس أبابا أواخر الشهر الماضي.

وكانت أغاني هاشالو تركز في أغلب الأحيان على حقوق عرقية الأورومو في البلاد وتحولت إلى أناشيد تصدح بها الحناجر في موجة من الاحتجاجات التي قادت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق في 2018.

وكان المغني البالغ من العمر 34 عاماً قد قال إنه تلقى تهديدات بالقتل.