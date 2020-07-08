مؤسسة النفط الليبية مستعدة لرفع "القوة القاهرة" في ميناء السدر النفطي

وكالات:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي والسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من خزانات.

وحثت المؤسسة جميع الأطراف الليبية على دعمها وطالبت من وصفتهم بأنهم "المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة" بمغادرة الميناء على الفور.

وأفادت في بيان نقلته "رويترز" بأن مجموعة العمل الاقتصادي حول ليبيا، في إطار عملية برلين الجارية، اجتمعت أمس الثلاثاء وجددت "دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط على الصعيد الوطني".

وشددت المؤسسة الليبية للنفط على وجود "حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الليبية وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط من المزيد من التدهور والانهيار".